ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أسيوط ـ محمود عجمي :

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن مصرع شخص وأصيب 13 آخرين.

ونقلت 12 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسيوط جثة "ايرين.ف.ا" 45 عامًا، والمصابين " مريم صادق كامل" 40 عامًا، و" ماري عماد رمزي " 20 عامًا، و "مونيكا مينا يونان" 23 عامًا، و " كيرلس روماني يونان" 10 أعوام، و " سوزان نبيل يونان" 48 عامًا، و" أبانوب ادوارد فاروق " 15 عامًا، و" سناء يونان لبيب " 50 عامًا، و" فيلوباتير مينا يونان" 16 عامًا، و" علا سيف نصر عرابي " 40 عامًا، و " يونان مينا يونان " 21 عامًا، غيبوبة تامة، و " روماني يونان لبيب " 41 عامًا، غيبوبة تامة ، و " كاراس مينا يونان" 17 عامًا، و شخص آخر مجهول الهوية،

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، ومستشفى أسيوط الجامعي . حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن انقلاب سيارة ميكروباص رقم "7961 ي م ع".