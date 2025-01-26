20 صورة.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوة الكرم

رئيس هيئة الطرق والكباري يتابع تنفيذ عدد من المشروعات في بني سويف

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، لمواجهة نوة الكرم، وتعرض المحافظة لهطول أمطار متوسطة على فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

ووجه خالد، في بيان، بالتنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي وغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات جراء موجة الطقس السيئ.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري، عبر أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة.

وتعرضت أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد، لهطول أمطار متوسطة، ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع نوة الكرم والتي بدأت قبل موعدها بيومين.

يشار إلى أن نوة الكرم أحد أكثر النوات ضراوة، تأتي عادة في الأسبوع الأخير من شهر يناير من كل عام، وتستمر غالبًا لمدة تصل عادة لـ7 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.