"الكرم" تبدأ مبكراً.. كل ما تريد معرفته عن أطول نوات الشتاء -صور

الإسكندرية- محمد عامر:

ضربت نوة الكرم سواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، يصاحبها هطول أمطار متوسطة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة، إذ جاء مبكرًا عن موعدها يومين كاملين.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 11 للصغرى و18 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 30 كيلو متر/ الساعة، فيما يسود طقس غائم.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الاستعداد الكامل ونشرت سيارات ومعدات شفط بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة الكرم" في السطور التالية:

- يطلق على النوة اسمالكرم لغزارة أمطارها وطول مدتها.

- تهب على المدن الساحلية في صورة أمطار غزيرة ورياح.

- تضرب نوة الكرم السواحل الشمالية في نهاية شهر يناير من كل عام، وعادة بدءًا من يوم 28 يناير وقد تتقدم أو تتأخر أيام.

- تستمر نوة الكرم غالبًا لنحو 7 أيام وقد يتوقف الصيد والملاحة البحرية خلالها.

- يعقبها نوة "الشمس الصغيرة" في منتصف شهر فبراير المقبل.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية.