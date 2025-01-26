وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية يتفقد مراكز التميز بـ"هندسة وطب الإسكندرية" -صور

"الكرم" تبدأ مبكراً.. كل ما تريد معرفته عن أطول نوات الشتاء -صور

الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد الدكتور سيريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمي لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية والوفد المرافق له، يرافقه الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، مراكز التميز بكليتي الطب والهندسة، في إطار زيارة الوفد للجامعة لبحث تعزيز التعاون.

تفقد الوفد خلال الزيارة مركز التميز للمياه والذي يعمل كنقطة الالتقاء بين الباحثين ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد الحلول العملية للتحديات فيما يتعلق بمصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي والري، وتصميم دورات وتقديم منح دراسية للمصريين ممن يسعون للدراسة في المجالات المتعلقة بقضايا المياه.

كما تفقد الوفد معامل مبنى فيرجينيا بكلية الهندسة لبحث سبل التعاون الأكاديمي في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة، والمشروعات المتعلقة بالاستدامة والإقتصاد الأخضر.

وتضمنت الزيارة مركز التميز البحثي Smart CI وبه معمل إنترنت الأشياء ومعمل النانوتكنولوجى ومعامل حاسبات فائقة السرعة للتعرف على أنشطة هذه المعامل والإمكانيات البحثية والفنية لها.

وشملت الزيارة مركز الجامعة للتدريب الطبي بكلية الطب وشاهد غرفة العمليات الطبية التجريبية على الحيوانات، ومركز الأبحاث الطبية الذي يضم وحدة أبحاث الطب التجديدى وتطبيقاته، ومركز الأبحاث الإكلينيكية والذي تتم فيه الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع العديد من المراكز البحثية في العالم.