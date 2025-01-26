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ضبط 11 طن مواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

01:34 م الأحد 26 يناير 2025
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الشرقية -ياسمين عزت:

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية فى الشرقية، حملة بدائرة مركز فاقوس، حررت على إثرها عدة محاضر للمخالفين.

تمكنت الحملة من ضبط 10 أطنان أسمنت أبيض مجهول المصدر بشونة مواد بناء، وطن أعلاف مجهولة المصدر بمحل أعلاف، وضبط 200 بطانية وحافظة سجاد مجهولة المصدر بمخزن للمفروشات.

كما جرى ضبط 160عبوة حفاظات أطفال مجهولة المصدر بمحل ورقيات، وضبط 15 أسطوانة بوتاجاز مملؤة بمحل لبيع الأسطوانات بدون ترخيص.

أعلاف مجهولة المصدر مواد بناء الشرقية
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