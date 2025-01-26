اكتشف تلاعب فى الوزن.. محافظ الدقهلية يقرر غلق مخبز لمدة شهرين -صور

الدقهلية - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إغلاق مخبز قرية الخلالة التابعة للوحدة المحلية بالستاموني مركز بلقاس بسبب قيام مسئول المخبز بإنقاص وزن الرغيف 30 جرام، كما تقرر مكافأة مخبز آخر مدينة المنصورة لالتزام إدارته بتقديم خبز جيد.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ صباح اليوم الأحد، تفقد خلالها مركز بلقاس ومدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وسرعة تنفيذها.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بمركز بلقاس ومدينة المنصورة، وقرر على الفور اغلاق مخبز الخلالة .

وفي جولته بمدينة المنصورة، قرر مرزوق، مكافأة مخبز مهاب بركات بمنطقة قولنجيل بالمنصورة لاستمراره في الالتزام بالمواصفات والوزن وبسبب رضا المواطنين المترددين على المخبز وحسن الخدمة المقدمة للمواطنين، وكلف مدير مديرية التموين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بمدينة المنصورة شملت مخبز عبد العال بحي الأشجار، ومخبز عاشور مطاوع بسندوب.

والتقى المواطنين أمام المخابز واستمع إليهم ومطالبهم وأكد حرصه على تلبية مطالبهم وتوفير احتياجاتهم، وكلف مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية خلال جولته أنه لن يسمح بالتقصير أو الإهمال في توفير وتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين في جميع المجالات الخدمية بجميع المراكز والمدن، خاصة فيما يخص احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الغذائية المختلفة وتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.