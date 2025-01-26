القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستقبل معسكرات رياضية وفعاليات متنوعة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تستعد القرية الأوليمبية بمحافظة الإسماعيلية، لاستقبال موسم الشتاء بمجموعة متنوعة من الفعاليات والمعسكرات الرياضية.

وشهدت القرية خلال الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الفرق الرياضية، حيث استضافت عدة معسكرات لفرق كرة القدم، كما تستعد لاستقبال فريق للهوكي في الأيام المقبلة.

أوضح سيد محمود، مدير القرية الأوليمبية، أن نسبة الإشغال الحالية مرتفعة، نتيجة التنوع في الأنشطة التي تشمل معسكرات رياضية ومؤتمرات وورش عمل.

وأكد أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدتها القرية خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في جذب الفعاليات الرياضية والثقافية المختلفة.

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية تُعد صرحًا رياضيًا وفندقيًا مميزًا، وأصدر توجيهاته بتوفير كل سبل الدعم لاستعادة مكانتها الرائدة في استضافة الفرق والمنتخبات الرياضية وسياحة المؤتمرات. كما شدد على ضرورة استكمال أعمال التطوير لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها.

أشار اللواء محمد صيام، معاون المحافظ للمشروعات والأندية، إلى أن لجنة تم تشكيلها لمتابعة تطوير الأندية والمنشآت الرياضية بالمحافظة، وربطها بالخطة السياحية للمحافظة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز دور القرية الأوليمبية كمركز رياضي وسياحي يخدم الأهداف التنموية للمحافظة.

تقع القرية الأوليمبية على ربوة تطل على قناة السويس، على بعد 7 كيلومترات جنوب مدينة الإسماعيلية، وتمتد على مساحة 24 فدانًا.

تضم القرية 140 غرفة فندقية (20 مفردة و120 مزدوجة) وملعب كرة قدم رئيسي بمواصفات دولية وملعب فرعي وحمام سباحة أوليمبي مغطى وصالة چيمانزيوم بأحدث الأجهزة و قاعات مؤتمرات، ملاعب إسكواش، ومسجد للصلاة.

استضافت القرية الأوليمبية العديد من الفعاليات الكبرى على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك معسكرات المنتخبات العربية والمصرية، بالإضافة إلى المؤتمرات وورش العمل والمهرجانات التي تُعقد على أرض المحافظة.

تمثل القرية الأوليمبية نموذجًا للتنمية المتكاملة في مجال الرياضة والسياحة، وتسعى محافظة الإسماعيلية من خلال تطويرها إلى تقديم نموذج ريادي يخدم المجتمع المحلي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.