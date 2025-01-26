زراعة المنوفية توزع 28 طن أسمدة على الفلاحين -صور

المنوفية- أحمد الباهى:

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد وكيل وزارة الزراعة الانتهاء من توزيع مايقرب من 28 ألف طن نترات ويوريا (ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارًا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى مطلع شهر أكتوبر وحتى 21 يناير 2025، مؤكدًا توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وجارِ توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 22 كم من المساقى الخصوصية بنواحي شبين الكوم بترعتى ابوشيخة وعصفور وقصالى أول وتاني، كفر أشليم مركز قويسنا مسقة العنانى، هيت مركز منوف مسقي عزبة بكر، بندر الشهداء مركز الشهداء مسقي خلف الجناين، المقاطع وتلبنت مركز الباجور مسقى أم المكارم والحداد، طنبشا مركز بركة السبع مسقي ريحان، قورص ورملة الانجب وبوهه شطانوف مركز أشمون مسقي البجامون وسروه العرب والمساعي، بندر تلا وطبلوها مركز تلا مسقة الكوادى والملوانيو وام حرب والملاحة والحدوده والتى تخدم مساحة (3134) فدان وجارِ المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، الموافقة على استخراج 9 تراخيص تشغيل مزارع ماشية ومحلات أعلاف، فيما أجري 7 معاينات لمزارع دواجن تمهيدًا للسير في إجراءات الترخيص، والمرور على 22 محل أعلاف، بالإضافة إلى المرور الميداني على 2982 فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.