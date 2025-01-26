مصرع طفل وإصابة شابين في حادث أمام مطاحن البلينا بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه، وأصيب شابان بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث سيارة أمام مطاحن البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث سيارة على الطريق الزراعي أمام مطاحن البلينا دائرة مركز شرطة البلينا.



نتج عن الحادث مصرع "خالد. م" 13 عامًا، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي، وإصابة "محمد. س" 35 عامًا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقله للمستشفى المركزي، "حشمت. س" 25 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ ونزيف داخلي، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.