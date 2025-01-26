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تداول 62 ألف طن بضائع و 1090 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

10:01 ص الأحد 26 يناير 2025

تداول 62 ألف طن بضائع و 1090 شاحنة بموانئ البحر ال

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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 62 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 1090 شاحنة و 410 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 14 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1795 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 6500 طن بضائع، و 554 شاحنة و 405 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 55500 طن بضائع، و536 شاحنة و 5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة KALI KARDIU، وعلى متنها 33000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، ومغادرة السفينتين أمل و Alcudia Express ، وكان قد استقبل الميناء أمس السفن "سينا، أمل،Alcudia Express " ومغادرة السفينتين "دليلة، الحرية".

وشهد ميناء نويبع تداول 3800 طن بضائع و 355 شاحنة، خلال وصول وسفر السفن "عمان، آور، آيلة"، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SUN TABIT، وعلى متنها 2000 طن بروبلين قادمة من الإمارات ، كما يستقبل السفينةSEA WAVE2 ، وعلى متنها 325 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة، ومغادرة السفينتين ENGI ، LOTUS وعلى متنهما 12000 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال والسودان.

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