شاب بالدقهلية يطلق النار على نفسه لإلصاق التهمة بآخرين والشرطة تكشف مخططه

الدقهلية - رامي محمود:

أطلق شاب بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، النار على نفسه بواسطة سلاح ناري "فرد خرطوش"، مما تسبب فى إصابته بجرح تهتكي بالكاحل الأيسر، وذلك لإلصاق الاتهام بآخرين فى محاولة منه لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضده لسابقة تعديه عليهم بالضرب.

كان اللواء حسام عبدالعزيز،مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى المنصورة العام بوصول "خالد.إ.م.م"،23 عاما، طالب بمعهد حاسبات ومعلومات ومقيم قرية ميت مجاهد "دائرة المركز"، مصاب بجرح تهتكي بمفصل الكاحل الأيسر "إدعاء رش خرطوش"

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة العقيد أحمد مروان شبانه، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، وبسؤال المصاب اتهم "رامي.أ.ا.م"،21عاما، عامل بمحل أحذية ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بسلاح ناري "فرد خرطوش"، وإحداث إصابته لوجود خلافات سابقة بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجهة إليه وعلل اتهامه لسابقة تعدي المصاب على شقيقه "محمد.أ.ا.م"، ومحرر بشأن ذلك المحضر رقم 1168 لسنة 2025 جنح مركز دكرنس .

بإجراء التحريات السرية توصلت التحريات إلى كيدية اتهام المصاب، وقيامه بإحداث إصابته لنفسه لإلصاق الإتهام بالمشكو فى حقه لمساومته وشقيقه على التنازل عن المحضر المحرر ضده.

بمواجهة المصاب بما توصلت إليه التحريات اعترف بصحتها وقيامه بإحداث إصابته لنفسه بإستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، أرشد عنه وجرى ضبطه والتحفظ عليه.

وبالكشف جنائيا على المصاب تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات "سرقة".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ على المصاب تحت حراسة الشرطة.