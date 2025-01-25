بالصور.. مهرجان أسوان السينمائي يطلق منصة لدعم المواهب الناشئة

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أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت إدارة فعاليات مهرجان أسوان السينمائية لأفلام الجنوب برئاسة المُخرج والمُنتج "بسام رؤوف"، إطلاق "منصة أسوان سينماتيك"، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمواهب الناشئة وتوفير فرص للصناعة السينمائية في جنوب مصر لتصبح وجهة إبداعية جديدة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى (دورة الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله)، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير.

ومن المقرر أن تعمل هذه المنصة على دعم إقامة العديد من الورش السينمائية، وتوفير منح لإنتاج مشاريع الأفلام، وإقامة المعارض الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع الكيانات السينمائية المختلفة.

يأتي هذا في إطار حرص فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب على تقديم كافة الفرص الإبداعية السينمائية والفنية للشباب، وخلق مساحة فريدة للإبداع تربط بين الهوية الثقافية الجنوبية وقطاع صناعة السينما، مما يعزز دور الفعاليات كجسر للتنوع الفني والإبداعي.