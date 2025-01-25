إعلان

بالصور.. مهرجان أسوان السينمائي يطلق منصة لدعم المواهب الناشئة

09:41 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مهرجان أسوان السينمائي يطلق منصة لدعم المواهب الناشئة
  • عرض 4 صورة
    مهرجان أسوان السينمائي يطلق منصة لدعم المواهب الناشئة
  • عرض 4 صورة
    مهرجان أسوان السينمائي يطلق منصة لدعم المواهب الناشئة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت إدارة فعاليات مهرجان أسوان السينمائية لأفلام الجنوب برئاسة المُخرج والمُنتج "بسام رؤوف"، إطلاق "منصة أسوان سينماتيك"، التي تهدف إلى تقديم الدعم للمواهب الناشئة وتوفير فرص للصناعة السينمائية في جنوب مصر لتصبح وجهة إبداعية جديدة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى (دورة الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله)، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير.

ومن المقرر أن تعمل هذه المنصة على دعم إقامة العديد من الورش السينمائية، وتوفير منح لإنتاج مشاريع الأفلام، وإقامة المعارض الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع الكيانات السينمائية المختلفة.

يأتي هذا في إطار حرص فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب على تقديم كافة الفرص الإبداعية السينمائية والفنية للشباب، وخلق مساحة فريدة للإبداع تربط بين الهوية الثقافية الجنوبية وقطاع صناعة السينما، مما يعزز دور الفعاليات كجسر للتنوع الفني والإبداعي.

مهرجان أسوان السينمائي بسام رؤوف منصة أسوان سينماتيك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط 65 كرسيًا و25 ترابيزة و15 شيشة في حملة إزالة إشغالات بالدقهلية -صور

إعلان

إعلان

بعد عبورهم لمصر.. حماس تحدد الدول التي سيتوجه إليها الأسرى المُبعدين
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة