محافظ أسوان يخاطب رئيس الوزراء لإطلاق اسم مجدي يعقوب على محور وكوبري جديد -صور

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أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة النقل، للموافقة على مقترح المجلس التنفيذى للمحافظة بإطلاق اسم الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، و إطلاق اسم الراحل اللواء سمير يوسف محافظ أسوان الأسبق على محور وكوبرى دراو الجديد، وذلك تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لهذه الرموز الوطنية المخلصة التى ساهمت فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

ووجه محافظ أسوان، إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 812 م2 لصالح مرفق الإسعاف بمنطقة كيما لإقامة نقطة إسعاف ، ومبنى متعدد الطوابق عليها، وتجهيزها بواسطة هيئة الإسعاف، وذلك كمساهمة من المحافظة لرفع المعاناة عن أهالى مناطق عزب كيما بشكل عام.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان اجتماع المجلس التنفيذى، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والعسكرية والدينية.