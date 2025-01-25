محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخالفات البناء

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، آخر المستجدات المتعلقة بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع موسّع تناول الإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين ومعالجة المعوقات التي تعترض التنفيذ.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة، مشددًا على أهمية استرداد الأراضي ومنع أي تعديات جديدة عليها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما أوضح أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى، مؤكدًا أهمية تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.

شارك في الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس السكرتير العام، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وممثلي منظومة التقنين والإيرادات وحساب بيع الأراضي.

وخلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للطلبات المقدمة، والطلبات الجاري فحصها ومعاينتها، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه استكمال ملفات التقنين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تقدم التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مع التأكيد على عدم التهاون في تنفيذ موجات لإزالة أي تعديات جديدة على أراضي الدولة.

كما شدد على أهمية تطبيق القانون بكل حزم، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يتسبب في تسهيل التعدي على الأملاك العامة.

أوضح اللواء أكرم محمد جلال أن المحافظة ملتزمة بمواصلة العمل لإنهاء ملفات التقنين بما يحقق استرداد حق الشعب دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.

ووجه بتكثيف التعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من العقود الخاصة بالمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن استكمال الإجراءات وسداد المستحقات.

اختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه كافة الجهات المعنية بمضاعفة الجهود المبذولة في ملفي التصالح والتقنين، والتواصل المستمر مع المواطنين لتعريفهم بالتيسيرات التي تقدمها الدولة لضمان إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وبما يخدم الصالح العام.