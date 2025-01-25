جامعة قناة السويس تدعو طلابها للمشاركة في ورشة "ذاكرة المكان" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

دعت جامعة قناة السويس، طلابها للتقديم في ورشة “ذاكرة المكان”، التي تُقام ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر انطلاقها في 5 فبراير المقبل.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على دعم طلابها في الأنشطة التي تُسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وصقل مواهبهم. وأضاف أن ورشة “ذاكرة المكان” تُعد فرصة مميزة للطلاب للتعرف على فنون السينما التسجيلية والتعبير الإبداعي.

وتستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2025 بمدينة الإسماعيلية، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا. وتُقدم الورشة المدربة تغريد العصفوري، صانعة الأفلام التسجيلية الحائزة على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

أوضحت إدارة المهرجان أن التقديم متاح لأبناء محافظات قناة السويس ممن لا يقل عمرهم عن 18 عامًا. كما يُسمح بالتقديم الفردي أو ضمن فريق مكوّن من كاتب فكرة ومخرج. وأكدت أن الخبرة السابقة في صناعة الأفلام ليست شرطًا أساسيًا، مع ضرورة الالتزام بالحضور الكامل طوال مدة الورشة.

ينتهي استقبال طلبات المشاركة يوم 30 يناير 2025، على أن يتم إعلان المقبولين في 2 فبراير، وستُعرض الأفكار المشاركة ضمن مسابقة خاصة، حيث سيحصل الفائزون على جوائز مالية وشهادات تقدير مقدمة من إدارة المهرجان.

تُقام الورشة بالتعاون مع مبادرة “سمسمية”، التي تسعى لتسليط الضوء على ثراء المدن الإقليمية في مصر، وتعزيز التفاعل الثقافي مع المجتمعات المحلية، كما تهدف إلى إبراز الهوية التاريخية والإنسانية لتلك المناطق، من خلال أنشطة تجمع بين الثقافة والسياحة.