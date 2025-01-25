جريمة صحراوي البحيرة.. لماذا استهدف القاتل ضحيته برصاصين فى الرأس والصدر؟

محافظات- مصراوي:

على قارعة الطريق الصحراوي فى نطاق مركز وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة، وتحديدًا عند الكيلو 125 باتجاه القاهرة، وقعت جريمة قتل داخل سيارة ملاكي، نفذ القاتل جريمته ببرودة أعصاب بعد اختيار الزاوية المناسبة لإطلاق النار، ثم لاذ بالفرار تاركاً الضحية يصارع الموت في وحشة الصحراء.

الرصاصات التي اخترقت جسد الضحية لم تكن مجرد قطع من المعدن، بل كانت رسالة واضحة من القاتل إلى ضحيته، استهداف الرأس والصدر بشكل مباشر تشير إلى أن القاتل كان محترفًا، وأن لدية نية مسبقة لإنهاء الحياة، وبرودة أعصاب لا توحي بأي ندم أو تردد.

من جانبها تلقي مركز شرطة وادي النطرون، إخطارًا بالعثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكى تحمل لوحات رقم "ج س ج 1962"، متوقفة على جانب الطريق الصحراوي، عند الكيلو 125 باتجاه القاهرة، وبعد انتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد.ا.ق"، 24 عاما، مقيم نجع جنيش التابع للقرية البيضاء بمركز وادى النطرون والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا.

بمناظرة الجثمان تبين إصابته بطلق ناري بالرأس وآخر بالصدر، كما تبين وجود آثار أعيرة نارية بالزجاج الأمامي للسيارة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى وادى النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة.

توصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه و3 من شركائه وأربعة أشخاص آخرين مقيمين بمطروح على مبلغ مالي متبقي من ثمن كمية سجائر مهربة كان اشتراها من الطرف الثانى، وأثناء تواجدهم بمكان الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها "مصطفى.أ.ال"، 27 عاما، عاطل ومقيم مطروح بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاة المجنى عليه، ولاذ باقى المتهمين بالفرار من مكان الواقعة تاركين السيارة وبداخلها جثة المجنى عليه.

وجرى ضبط 7 من المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث وهى 2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش وطبنجة عيار 9 مللي، و 4 سيارات ملاكى ملك المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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