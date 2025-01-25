السيطرة على حريق في غرفة كهرباء بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية -صور

السيطرة على حريق في غرفة كهرباء بمنطقة سان ستيفانو

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية اليوم السبت على حريق نشب في غرفة كهرباء بمنطقة سان ستيفانو شرق المحافظة؛ دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق أسفل عقار النحاس بالحارة القبلية سان ستيفانو؛ انتقلت على إثره سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة نشوب حريق في غرفة كهرباء الموجودة أسفل العقار المشار إليه بمنطقة سان ستيفانو ونجحت جهود إخماد الحريق والسيطرة عليه وتبريد محيطه.

فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.