ضبط 9 آلاف عبوة مياه غازية في حملات تموينية بالشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

شنت إدارة تموين بلبيس بمديرية تموين الشرقية، حملة تموينية برئاسة أحمد مرسي مدير الإدارة وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة وتم تحرير عدة محاضر.

وأوضحت الإدارة التموينية، أنه جرى تحرير 25 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة، واستكمالا لأعمال الحملة لضبط الاسواق، تم تحرير محضر رقم جنح مركز بلبيس لصاحب مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 9 آلاف عبوة مياه غازية.

من جانبها أوضحت الإدارة أنه تم تحرير محضر جنح مركز بلبيس ضد مسئول عن مخزن تابع لإحدى مصانع المنظفات الصناعية لحيازته واستخدامه ملح صناعي مجهول المصدر وتم التحفظ علي طن ونصف ملح صناعي.