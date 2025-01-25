إصابة 19 في حريق بكرفانات عمال بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

اندلع حريق بكرفانات لعمال يعملون بأحد المشروعات بمدينة سانت كاترين، وقامت سيارات الحماية المدنية بالسيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بجنوب سيناء، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمجموعة كرفانات بمنطقة وادى الراحة بمدينة سانت كاترين، وأسفر عن إصابة 19 باختناقات نتيجة استنشاق دخان الحريق، ونقلهم إلى مستشفى سانت كاترين المركزي.

وجرى استدعاء العديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وهم: أحمد حسين أحمد علي، 38 عامًا، وأشرف محمد إسماعيل علي، 56 عامًا، وعطيتو عبد الدايم عبد المطلب عطيتو، 26 عامًا، وهادي أحمد عبده، 22 عامًا، وفادي زكريا فادي، 22 عامًا، وماهر مهدي محمد محروس، 30 عامًا، ومصطفى عبد الباسط علي، 30 عامًا.

وكما أصيب في الحريق كل من: محمود حمدان محمد رضوان، 23 عامًا، ورفاعي تامر السمان يوسف، 26 عامًا، ومحمد علي محمد إبراهيم 19 عامًا، وأحمد رضا سعد شعبان 18 عامًا، وعبد الله عبد الدايم محمد 57 عامًا، وأحمد محمد إبراهيم عبد العال 27 عامًا، وأحمد محمد سعيد 24 عامًا، ويوسف رمضان يوسف حسين 21 عامًا، وسمير صبري مختار 41 عامًا، وعلي خيرات عبد الفضيل 28 عامًا، و وليد خليفة عبد الفضيل 28 عامًا، وحاتم محمد عدبلي 25عامًا، بضيق في التنفس واختناق بسبب استنشاقهم لدخان الحريق.

وأشار مصدر مسؤول بمدينة سانت كاترين، إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من كرفانات العاملين الموجودة بالمشروع، مؤكدًا أنه يجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى سانت كاترين، وسيجري خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.