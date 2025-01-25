القبض على شخص أنشأ محطة وقود دون ترخيص في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من ضبط محطة وقود غير مرخصة بدائرة مركز شرطة القرنة وإلقاء القبض على مالكها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإنشاء محطة وقود دون ترخيص، وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين وسولار داخل 2 تنك" أسفل أرض ملكه، وبيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر على 1500 لتر بنزين 80، و1500 لتر سولار.



وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء محطة الوقود المشار إليها "دون ترخيص"، وتخزينه كميات كبيرة من البنزين والسولار بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من التسعيرة الرسمية.



وأقر المتهم بتحصله على المواد البترولية من مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز، أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

