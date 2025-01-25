بالصور- رجال الشرطة يوزعون الشيكولاتة والورود على المواطنين في شوارع الفيوم

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الفيوم - حسين فتحى:

شارك مواطنو الفيوم ضباط وأفراد الشرطة احتفالاتهم بعيدهم الـ73، حيث استقبلهم الضباط بكل حفاوة وترحاب، وقام الضباط بتوزيع الشيكولاتة والورود على المواطنين بمناسبة هذه المناسبة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، وجه الضباط والأفراد بضرورة النزول للشوارع بكافة مدن المحافظة والاحتفال بأعياد الشرطة وسط المواطنين، والتف الأطفال والكبار حول أفراد الشرطة لالتقاط الصور معهم.

كما طافت سيارات الشرطة شوارع مدينة الفيوم وهى تطلق سارينتها احتفالا بأعياد الشرطة التى تواكب يوم 25 يناير.