ضبط نصف طن رنجة منتهية الصلاحية وألبان مجهولة المصدر في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:



نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط 115 كرتونة رنجة بإجمالي 575 كيلو جرام، فضلا عن 28 كيلو جرام لانشون وجبنة رومي، وجميعها منتهية الصلاحية.

كما شملت الحملة ضبط 500 كيلو جرام ألبان مجهولة المصدر، و90 علبة سجائر مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و60 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وحررت الحملة تحرير 137 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 32 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و38 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و19 محضرا لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.