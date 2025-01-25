بسبب خلاف على موتوسيكل.. شاب يلقي مولوتوف على منزل فى الدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

ألقى نجار مسلح زجاجة مولوتوف على منزل عامل بقرية عزبة شاكر التابعة لقرية منشاة الجمال مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ما تسبب فى احتراق جزء منه وذلك لوجود خلافات على ملكية موتوسيكل وتبادلهما السباب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من "أمل.ج.ر"، 45 عاما، ربة منزل ومقيمة عزبة شاكر التابعة لقرية منشأة الجمال "دائرة المركز"، بتضررها من "فادي.م."، 21 عاما، نجار مسلح ومقيم قرية النزل، بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة "بنزين"، على شرفة الطابق الأرضي بالمنزل مسكنها ما أدى إلى اشتعال النيران بالباب الخشبي واحتراق كرسي انترية وتمكنها من إخماد النيران بواسطة بعض الأهالي.

واتهمت المبلغة المتهم بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين نجلها "أشرف.ا.م.ر"، 23 عاما، عامل، مقيم عزبة شاكر، لسابقة اعتداء نجلها على المتهم بالضرب لوجود خلافات بينهما على موتوسيكل،وتبادلهما السب والشتم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين نجل المبلغة.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.