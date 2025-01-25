محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالا بعيد الشرطة

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بني سويف- حمدي سليمان:

وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـــ 73، وسط عزف الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة.

وعقب انتهاء مراسم وضع الإكليل، حرص المحافظ على مصافحة قيادات أجهزة وإدارات المديرية، مقدما التهنئة لهم بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، التي تجسد ملحمة وذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة من أفراد، وجنود، وضباط، وما يقدمونه من تضحيات لتأمين وحماية الجبهة الداخلية للوطن، ومكافحة كافة أشكال الجريمة، مؤكدا دعمه لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة، مؤكدا أن الدولة لن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الباسلة في مواجهة قوى الإرهاب، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.