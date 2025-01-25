صحة جنوب سيناء تضع خطة طوارئ تزامنًا مع احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعا بغرفة العمليات بالفرع، لمتابعة خطة طوارئ احتفالات ثورة يناير وعيد الشرطة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة، على آليات تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات، ورفع درجة الاستعداد في كافة منشآت الفرع، مع تعزيز تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، لضمان الاستجابة الفورية.

وأوضح أنه تشكيل غرفة العمليات والطوارئ يمثل خطوة حيوية ضمن خطة التأمين الطبي في حالة حدوث أي مظاهر للاحتفالات، بهدف ضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأى طارئ صحي يمكن أن يحدث خلال فترة الاحتفالات، ويعزز من جاهزية النظام الصحي وقدرته على تقديم الرعاية الفورية واللازمة للمواطنين، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

وقال، إنه يجري متابعة انعقاد غرف إدارة الأزمات التي تعمل على مدار الساعة، والتنسيق بين الغرف المرتبطة إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة، و غرفة الأزمات بوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية، وتكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين، وتشكيل فرق ميدانية للمتابعة المستمرة، وكذلك تكثيف المرور على المنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه جرى مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاتها، وتوافر اسطوانات الأكسجين، والتأكد من توافر السولار وجاهزية المولدات، وخزانات الأكسجين بالمنشآت.







