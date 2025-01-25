صلى الجمعة ولعب كرة.. طالب ثانوي ينهي حياته بسبب ضغوط المذاكرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل طالب ثانوي، على إنهاء حياته بحبة حفظ الغلال السامة بسبب ضغوط أسرته عليه من أجل المذاكرة والتفوق دراسيًا بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى قلين النموذجي، بوصول "م.أ.ر.ع"، 16 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، جثة هامدة، بإدعاء تناول حبة حفظ الغلال السامة.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة وبسؤال أسرة الطالب تبين أنه ذهب لأداء صلاة الجمعة أمس، وعقب الصلاة خرج مع زملائه للعب كرة القدم، وبعد ذلك تناول حبة حفظ الغلال خوفًا من تعنيف أسرته بعدم مذاكرته.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.