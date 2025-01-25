خدوش كشفت الحيلة.. أب يقتل ابنته الأرملة ويحاول تضليل الشرطة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض وصول أرملة جثة هامدة مستشفى دار السلام المركزي، وادعاء والدها وفاتها داخل المنزل؛ نتيجة تعبها من العمل في محصول قصب السكر، إذ تبين أنه وراء قتلها، بسبب الخلافات الأسرية.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "صباح. ح" 28 عامًا أرملة جثة هامدة.

بمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات خدوش وسحجات بالرقبة، وأفاد والدها "حمدان. ا" 58 عامًا عامل زراعي، بأنه حال دخوله المنزل وجد ابنته المذكورة مغشيًا عليها، فنقلها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وأضاف أن الإصابات التي بها حدثت بها أثناء عملها بتقطيع القصب بأرضهم الزراعية بذات الناحية.

بإجراء التحريات توصلت إلى عدم صحة ما جاء بأقوال والدها وأنه وراء ارتكاب الواقعة، ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وأقر بإرتكاب الواقعة، وأضاف بالتعدي على ابنته المذكورة بالضرب والخنق بالأيدي وكتم أنفاسها بإحدى الوسادات بالمنزل، ما أدى لوفاتها؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.