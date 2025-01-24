شاب يبتز فتاة على "الفيسبوك" والنيابة تتدخل.. وأخوها: "حاولت الانتحار أكثر من مرة" -فيديو

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحقق نيابة دسوق في كفر الشيخ، في بلاغ ابتزاز شاب لفتاة تقيم في محافظة الشرقية عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالتشهير بها لرفض أسرتها ارتباطه بها.

تفاصيل البلاغ تعود إلى 5 أشهر ماضية عندما تقدم "عبدالرحمن.م.ف"، 29 عامًا، مهندس، ويقيم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الشرقية، يتهم فيه شاب يدعى "ع.ت.ع"، 31 عامًا، ويقيم بمركز دسوق في كفر الشيخ، بالتشهير بشقيقته طالبة جامعة الأزهر.

وكشف صاحب البلاغ عن المشكو في حقه اعتاد التشهير بشقيقته عبر صفحات وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة بينهما موقع "فيسبوك" من خلال نشر معلومات مغلوطة وفبركة صور شخصية عبر تلك الصفحات على عكس الحقيقة، ودون وجه حق محاولة منه لابتزاز الأسرة للموافقة على زواجه من شقيقته.

ووفق ذلك نجح رجال قسم تكنولوجيا المعلومات في رصد حقيقة البلاغ والتوصل إلى أن المشكو في حقه ارتكب تلك الوقائع بناء على بلاغ شقيق الضحية، فيما جرى تحويل البلاغ إلى مركز شرطة دسوق لاتخاذ ما يلزم نحوه.

وبعد عرض البلاغ على الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وتحت إشراف العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ حُرر بذلك المحضر رقم 12818 لسنة 2024 إداري مركز شرطة دسوق فيما جرى إخطار النيابة العامة لتتولى للتحقيقات.

تولى المستشار محمد شلوف، رئيس نيابة دسوق التحقيقات في أحداث الواقعة واستمع إلى شقيق الفتاة ضحية التشهير والابتزاز، وللفتاة نفسها.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أدهم الفقي، المحامي، والذي يتولى الدفاع عن الضحية لـ"مصراوي"، أن الواقعة تمثل تهديد وجناية ابتزاز يعاقب عليها المشكو بحقه وفق مواد القانون.

وأكد أن هناك متابعة مع النيابة العامة التي تتولى التحقيقات بشأن أحداث الواقعة بعد استماع رئيس النيابة للضحية وشقيقها، وذلك عقب تقديم كافة المستندات الدالة على بلاغ الضحية من محادثات التهديد والوعيد لأفراد الأسرة بالقتل، ومنشورات التشهير بغرض الابتزاز.

وقال شقيق الضحية، إن المشكو في حقه تقدم لخطبة شقيقته وكان اتجاه أفراد الأسرة الرفض، وبعد ذلك فوجئوا بمنشورات تشهير عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشقيقته وفبركة صور لا أساس لها من الصحة بجانب رسائل تهديد ووعيد بالقتل عبر تطبيقات المحادثات.

وأضاف أن شقيقته عاشت طوال 5 أشهر ماضية في حالة نفسية سيئة جعلتها تدخل في مرحلة اكتئاب، وبسبب ذلك حاولت الانتحار أكثر من مرة لولا عناية الله وتدخل الأسرة في الوقت المناسب، وبعد عرض البلاغ واهتمام مباحث مركز شرطة دسوق والنيابة العامة أصبح هناك ارتياحًا بعض الشئ بشأن الاطمئنان لعودة الحق لأصحابه.





