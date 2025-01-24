بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص جراء حادث تصادم أمام قرية أبو المعاطي الباز بنطاق مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جمال الدين محمود السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية أبو المعاطي الباز "دائرة المركز"، ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح "رئيس المباحث"، وسيارات الإسعاف تبين إصابة: بيومي عبدالعزيز بيومي، 49 عاما، ومقيم مركز بني عبيد، وفرج حسن سليمان أبو المعاطي 40 عاما، ومقيم قرية طناح مركز المنصورة، وعبير أحمد مراد صابر، 35 عاما، ومقيمة قرية طناح.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال مقود القيادة بيد أحد سائقى الدراجتين، ما تسبب فى وقوع الحادث الاصطدام بالمواجهة .

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني عبيد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.