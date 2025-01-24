لجنة تقصي الحقائق تعلن تفاصيل وفاة لاعب مركز شباب النصر بالإسكندرية -صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن واقعة وفاة لاعب مركز شباب النصر؛ أدهم محمد حمودة الشهير بـ "بوبو" والذي وافته المنية على خلفية سقوطه في أحد الملاعب بالمحافظة.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة؛ توصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أن اللاعب "أدهم بوبو" المقيد بمركز شباب النصر مواليد 2007، توفى بملعب إحدى الشركات وهو غير خاضع للشباب والرياضة كما لم يكن هناك مباريات ودية أو رسمية لمركز الشباب وقت حدوث الواقعة.

وأضاف بيان الشباب والرياضة أن اللاعب كان متواجدًا في الملعب بصفة شخصية رفقة بعض زملائه، حيث لم يكن يوجد ثمة مباريات رسمية أو ودية أو تدريبات للمركز على الملعب في تاريخ الوفاة؛ وسقط مغشيًا عليه وتم نقله مباشرة بعربة إسعاف إلى المستشفى الجامعي "الميري" ووافته المنية هناك.

ووفقا لبيان تكميلي لمديرية الشباب والرياضة؛ أفاد المستشفى الجامعي "الميري" بأن اللاعب وافته المنية بعد ساعتين من محاولات إنقاذه في العناية المركزة.

وشيع الأهالي، عصر اليوم الجمعة؛ جنازة اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير ب "أدهم بوبو" لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر الذي وافته المنية مساء أمس إثر سقوطه في أرض الملعب خلال مشاركته في تمرين.

ونعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة؛ اللاعب الشاب الذي وافته المنية مساء الخميس؛ وقدمت واجب العزاء لمجلس إدارة مركز شباب النصر وأسرة الراحل.

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