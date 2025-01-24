سرقة نعش الموتى من مسجد بالشرقية على تروسيكل.. وكاميرات المراقبة تكشف اللص -صور

شرب الشاي مع التجار.. محافظ المنيا يتفقد عددا من شوارع المدينة -صور

الشرقية ياسمين عزت:

في واقعة غريبة شهدتها قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اكتشف الأهالي سرقة نعش نقل الموتى من مسجد القرية، وبتتبع وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المسجد، تبين قيام شخص مجهول يحمله أعلى تروسيكل، متجها به إلى خارج القرية.



تداول أهالي قرية بنايوس بمحافظة الشرقية، صورا عبر "فيس بوك" للسارق وهو يستقل تروسيكل يحمل عليه نعش نقل الموتى، موضحين أنهم تفاجأوا بعدم وجود النعش في مكانه بالمسجد.

وأوضح الأهالي أنهم فرغوا كاميرات المراقبة بمحيط المسجد "البنداري" بالقرية، واكتشفوا أحد الأشخاص يحمل النعش على التروسيكل قاصدا سرقته ونقله من المسجد.

وعلق "محمد.د" من الأهالي على الواقعة قائلا: "ما لقاش حاجة يسرقها غير النعش، طيب ما افتكرش الموت وتراجع عن السرقة؟!".