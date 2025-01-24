محافظ الدقهلية يعلن إصلاح كسر خط المياه الرئيسى فى المنصورة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الجيش بمدينة المنصورة، وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، معربا عن تقديره لشركة مياه الشرب وحي غرب المنصورة وإدارة المرور عن الجهود التي بذلوها ليعود خط المياه إلى طبيعته خلال وقت قصير .

يذكر أن محافظ الدقهلية، وجه صباح اليوم، بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وإدارة المرور، بسرعة الانتهاء من إصلاحه وعودة المياه إليه.

وانتقلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمعدات اللازمة إلى موقع كسر خط المياه بشارع الجيش، وبالتنسيق مع العميد دكتور حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية لضبط حركة المرور، وجرى تنفيذ العمل المطلوب والانتهاء من إصلاح خط المياه، بحضور ناجي يحيى نائب رئيس حي غرب المنصورة الذي تابع أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة المياه منذ حدوث كسر خط المياه.