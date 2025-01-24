العثور على طفل حديث الولادة في مدخل عمارة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز ببا التابع لمحافظة بني سويف، على طفل حديث الولادة، على قيد الحياة، بمدخل إحدى العمارات السكنية بالمدينة، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي مركز ببا على طفل رضيع مجهول الهوية، بمدخل العمارة التاسعة بعمارات الأوقاف بمدينة ببا.

انتقل إلى محل الواقعة فريق من رجال المباحث، وتبين أن الطفل حديث الولادة مرتدي كافة ملابسه، وليس لديه أية علامات ظاهرية.

جرى نقل الطفل إلى المستشفى المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل إحدى الحضانات، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة.