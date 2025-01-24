أسطوانة بوتاجاز السبب.. وفاة زوجين داخل منزلهما فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقي زوجان مصرعهما، إثر تعرضهما للاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، داخل مسكنهما بقرية المنيل مركز طلخا محافظة الدقهلية، نتيجة تسريب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من بعض الأهالي بوفاة شخصين داخل سكنهما.

انتقل الرائد صلاح عودة رئيس مباحث مركز شرطة طلخا، والقوة المرافقة له وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول بمنزل مكون من ارضي وطابقين ووجود جثماني:"محمد صديق حامد، 80 عاما، بالمعاش، وزوجته زينات سليم عبدالله، 68 عاما، ربة منزل"، ويقيمان بذات العنوان.

وتبين من الفحص أن الجثتين مسيجيتان على ظهرهما بسرير حجرة النوم ويرتديان ملابسهما كاملة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرة ووجود المتعلقات الشخصية عبارة عن "2 هاتف محمول، ومبلغ مالي"، وسلامة جميع النوافذ والأبواب.

وكشف نجل شقيق المتوفى الأول، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ابن الزوجان المتوفيان المتواجد حاليا بدولة اليونان، وطلب منه التوجه إليهما للاطمئنان عليهما، وحال وصوله إلى الشقة اشتم رائحة غاز، فقام بغلق أسطوانة الغاز، وفوجئ بوفاتهما ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الزوجين أثبت تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب والرئة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضهما للإختناق بغاز أول اكسيد الكربون ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.