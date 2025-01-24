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بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة بورفؤاد

05:28 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محافظ بورسعيد يفتتح معرض ''سوق اليوم الواحد'' بمدينة بورفؤاد
  • عرض 8 صورة
    محافظ بورسعيد يفتتح معرض ''سوق اليوم الواحد'' بمدينة بورفؤاد
  • عرض 8 صورة
    محافظ بورسعيد يفتتح معرض ''سوق اليوم الواحد'' بمدينة بورفؤاد
  • عرض 8 صورة
    محافظ بورسعيد يفتتح معرض ''سوق اليوم الواحد'' بمدينة بورفؤاد
  • عرض 8 صورة
    محافظ بورسعيد يفتتح معرض ''سوق اليوم الواحد'' بمدينة بورفؤاد
  • عرض 8 صورة
    محافظ بورسعيد يفتتح معرض ''سوق اليوم الواحد'' بمدينة بورفؤاد
  • عرض 8 صورة
    محافظ بورسعيد يفتتح معرض ''سوق اليوم الواحد'' بمدينة بورفؤاد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة بورفؤاد، الذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى السلع الحرفية واليدوية والملابس.

ويتميز المعرض بأسعاره المخفضة، حيث تصل الأسعار إلى مستويات أقل من نظيراتها في الأسواق، بفضل تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

محب حبشي بورسعيد بورفؤاد سوق اليوم الواحد
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