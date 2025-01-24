إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي على طريق الكيلو 7 باتجاه بورسعيد.

تلقى مركز النجدة إخطارًا بالحادث من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم إخطار هيئة الإسعاف، التي دفعت بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم، وقالت مصادر طبية ان المصابين حالتهم مستقرة ويخضعون للفحوصات والرعاية الطبية اللازمة.

ومن جانبه أمر اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية برفع السيارة وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والمركبات فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، مع تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .