"عندنا فرح واتنصب".. عروسان يحتفلان بزفافهما في "قطار القصب" بقنا- فيديو وصور

‬محافظ جنوب سيناء يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: هذا اليوم نقطة مضيئة في سجل

أغاني وطنية وفقرات شعرية.. احتفالية كبرى بعيد الشرطة في جنوب سيناء

قنا- مصراوي:

في احتفال استثنائي يعكس روح التراث الصعيدي، شهدت قرية المراشدة بمركز الوقف شمال قنا حفل زفاف غير تقليدي داخل "قطار القصب"، بالتزامن مع موسم حصاد قصب السكر، أحد أبرز المواسم الزراعية في صعيد مصر.

تميز الحفل بالأجواء الفريدة، حيث تفاعل العروسان وأهل القرية مع وصلات الرقص الصعيدية التقليدية على أنغام الأغاني التراثية، مستخدمين أعواد القصب في طقوسهم الاحتفالية.

وتُظهر اللقطات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، العريس والعروس محاطين بجمع من الأهل والأصدقاء داخل القطار، حيث امتزجت أجواء الاحتفال بوصلات من الرقص الصعيدي التقليدي على إيقاع الأغاني التراثية.

وتميّزت المناسبة بلمسة إبداعية، إذ استخدم الشباب أعواد القصب خلال الرقص، مما أضفى طابعًا تراثيًا مميزًا على الاحتفالية.

لاقت هذه الفكرة المبتكرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمالها وما تحمله من رمزية للتراث المحلي والموروث الثقافي.

