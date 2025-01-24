لجنة لتقصي الحقائق في وفاة لاعب مركز شباب النصر بالإسكندرية "أدهم بوبو" - صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

شكّلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لجنة لتقصي الحقائق حول وفاة اللاعب أدهم محمد حمودة، الشهير بـ"أدهم بوبو"، لاعب مركز شباب النصر، الذي توفي أثناء مشاركته في تمرين رياضي.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريح خاص، أن اللجنة ستتولى الوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إيفاد وفد برئاسة مدير عام الرياضة ومدير عام فرع وسط لتقديم واجب العزاء.

تفاصيل الواقعة

اللاعب أدهم بوبو، مواليد 2007، توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تمرين مشترك بين فريقه وفريق مركز شباب أمبروزو، وذلك قبل ساعات من مباراة رسمية لفريقه في دوري القسم الرابع لأندية ومراكز شباب الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر داخل مركز شباب النصر، بدأ التمرين المشترك قبل سقوط اللاعب بحوالي 15 دقيقة، دون أن يتعرض لأي التحام. زملاؤه ظنوا في البداية أنه ابتلع لسانه، إلا أنهم تأكدوا لاحقًا أنه أصيب بأزمة صحية.

جهود الإنقاذ

استدعيت سيارة إسعاف وصلت خلال 10 دقائق، حيث قُدمت له الإسعافات الأولية في أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي. ورغم محاولات إنقاذه، أُعلن وفاته مساء الخميس بعد وصوله المستشفى.

نعي رسمي

نعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اللاعب الشاب، مقدمة العزاء لمجلس إدارة مركز شباب النصر وأسرته. وأكدت المديرية التزامها بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة اللاعبين مستقبلاً.

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