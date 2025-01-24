سقط في أرض الملعب.. وفاة اللاعب "أدهم بوبو" إثر أزمة قلبية مفاجئة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

توفي اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير ب "بوبو" مواليد 2007؛ لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر في الإسكندرية إثر أزمة قلبية مفاجئة في أرض الملعب أثناء تمرين مشتركة مع فريق مركز شباب امبروزو.

وكشف مصدر داخل مركز شباب النصر بالإسكندرية؛ أن اللاعب الراحل كان مشاركا في تمرين مشترك بين مركزي شباب النصر وامبروزو اللذان يتشاركان التمرين في ذات المعلب وذلك قبل مباراة كانت مقررة للاعبي النصر غدا الجمعة في بطولة الدوري الخاصة بالمراكز.

وأضاف في تصريح صحفي؛ أن اللاعب أدهم الشهير ب بوبو سقط في أرض الملعب دون التحامات بعد مرور نحو 15 دقيقة من مشاركته في التمرين؛ حيث فوجئ به زملائه فاقدا للوعي؛ وظنوا في بادئ الأمر أنه ابتلع لسانه؛ إلا أنهم تأكدوا أن اللاعب لم يتعرض لبلع اللسان.

وأوضح أن مسؤولو الفريق اتصلوا بالإسعاف التي أرسلت سيارة قبل مرور 10 دقائق على سقوط اللاعب؛ ليتم عمل الإسعافات الأولية له في أرض الملعب؛ قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي وأعلنت وفاته بعدها.

ونعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة؛ اللاعب الشاب أدهم محمد حمودة "بوبو" الذي وافته المنية مساء الخميس؛ وقدمت العزاء لمجلس إدارة مركز شباب النصر وأسرة الفقيد.