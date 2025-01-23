محافظ جنوب سيناء يوجه بتحسين الخدمات وتوفير ألف وجبة يوميًا خلال رمضان

جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي الأول لعام 2025، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ونواب البرلمان ومديري المديريات الخدمية.

ناقش المجلس عددًا من القضايا، أبرزها ملف تطوير العشوائيات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، وتخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الـ496 وحدة، بالإضافة إلى تعديل أسعار خدمات المرافق بمدينة رأس سدر، وزيادة رسوم الخدمة في المجزر الآلي بمدينة طور سيناء، ومعالجة مشاكل محلات السوق التجاري القديم.

وأكد المحافظ أهمية متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وإلزام الشركات بالتوقيتات المحددة لدخولها الخدمة، مشددًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع سرعة الاستجابة للشكاوى عبر منظومة مجلس الوزراء.

كما وجه بضرورة تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وضمان حقوق الدولة والمواطن، مشيرًا إلى التحضير لاحتفالية العيد القومي للمحافظة في 19 مارس، مع فعاليات تشمل عروض فلكلورية وأسواق مخفضة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومديرية التموين.

وفي إطار شهر رمضان، شدد المحافظ على تنظيم ليالي رمضانية بالتعاون بين الجهات الثقافية والدينية، وتوفير 1000 وجبة ساخنة يوميًا لتوزيعها على المستحقين في مدينة طور سيناء، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.