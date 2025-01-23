تدخل سريع يُنقذ سيدة بلا مأوى في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

تمكن فريق التدخل السريع بالغربية من إنقاذ سيدة مسنة تبلغ من العمر 63 عامًا، كانت بلا مأوى بعد أن تخلت عنها أسرتها، حيث كانت تقيم على رصيف إحدى العمارات في مساكن سليمان بمدينة طنطا.

جاء ذلك بعد تلقي الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي، بلاغًا حول وجود السيدة التي كانت تفترش الرصيف، وعدم وجود من يرعاها.

وأثناء المعاينة، أفادت السيدة أنها كانت تقيم مع شقيقها في نفس المنطقة، ولكن ابنتيها تخلتا عنها وطردتاها من المنزل، مما دفعها للتشرد. وعرض الفريق عليها الدخول إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، فوافقت على الفور.

وأوضحت السيدة أنها كانت قد باعت شقتها وأثاث منزلها بسبب خلافاتها مع أولادها، مما أدى إلى فقدانها منزلها وأصبحت بلا مأوى.

تم إبلاغ حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، التي وجهت بسرعة تقديم الرعاية لها، وبتنسيق مع مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا، تم نقل السيدة إلى الدار وتوفير الرعاية اللازمة لها.