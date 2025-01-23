وكيل صحة الشرقية يناقش تحديات التمريض ويشدد على تطوير مهاراتهم

الشرقية - ياسمين عزت:

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع رؤساء التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومفتشات العلاجي بالإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة الخطط السابقة والمستقبلية وتحديات التمريض، وذلك بحضور عدد من قيادات المديرية.

شهد الاجتماع الذي عُقد في ديوان المديرية مناقشة خطة توزيع دفعة التمريض الجديدة على المستشفيات وفقًا للاحتياجات، مع التركيز على سد العجز، وتفعيل قوائم الانتظار الخاصة بنقل التمريض استنادًا إلى أقدمية التعيين.

أكد الدكتور جميعة على أهمية تدريب الدفعات الجديدة على سياسات مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تحليل تقارير المرور الإشرافية لتقييم الأداء، ومعالجة أوجه الضعف، واستغلال نقاط القوة.

كما وجه بتطوير خطط العمل وتحديث أدوات التقييم والتدريب الطبي المستمر لجميع الفرق الإشرافية، لضمان انتظام سير العمل وتحقيق استباقية في التعامل مع التحديات بدلًا من رد الفعل.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التمريض باعتباره ركيزة أساسية في النظام الصحي، مشيدًا بدورهم الإنساني والمهني في تقديم الرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة تطوير مهاراتهم لمواكبة التحولات الجذرية في المجال الطبي.

استعرض الاجتماع أيضًا المشكلات التي تواجه الهيئة التمريضية، حيث استمع الدكتور جميعة إلى آرائهم وتطلعاتهم لتحسين بيئة العمل، مشيدًا بإسهاماتهم الإنسانية ووصفهم بـ"ملائكة الرحمة" الذين يقدمون خدماتهم بتفانٍ لصالح صحة المواطنين.