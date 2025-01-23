ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات داخل نطاق حي ثالث الإسماعيلية، ما أثار ارتياحًا بين الأهالي.

جاء التحرك الأمني بناءً على تكليف من مدير مباحث الإسماعيلية، حيث كلف العقيد محمد هشام، مفتش مباحث القسم، بتشكيل فريق بحث لتعقب العناصر الإجرامية المسؤولة عن نشاط سرقة السيارات.

وأسفرت الجهود عن الكشف عن تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، يتركز نشاطهم الإجرامي في منطقتي أرض الجمعيات و24 أكتوبر.

وفي عملية أمنية موسعة، ألقت القوات القبض على جميع المتهمين، كما استعادوا 4 سيارات مسروقة قبل أن يتم تقطيعها أو بيعها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات. وأصدر المستشار عبد الرؤوف شكري، مدير نيابة ثاني وثالث الإسماعيلية، قرارًا بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.