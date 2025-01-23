شاب يغرق أثناء إنقاذ فتاة في سوهاج -صور

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أثناء مساعدته آخر في إنقاذ فتاة قفزت من أعلى كوبري أخميم في محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بقفز فتاة من أعلى كوبري أخميم في نهر النيل دائرة القسم.

تبين من التحريات الأولية، قفز فتاة من أعلى الجهة الشرقية لكوبري أخميم في مياه نهر النيل، وأثناء محاولة اثنان من الشباب إنقاذ حياتها تعرض أحدهما للغرق، وتم إنقاذ الفتاة على قيد الحياة.

تم نقل الفتاة للمستشفى، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة الشاب.

جدير بالذكر أن قوات الإنقاذ النهري بسوهاج تواصل جودها لليوم الخامس على التوالي لانتشال جثة ممرض أنهى حياته بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم.