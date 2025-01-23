"حبيبته سابته".. انتحار شاب فى الإسماعيلية بسبب أزمة عاطفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية، حادثة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته داخل شقته بعد معاناة من أزمة عاطفية أثرت بشدة على حالته النفسية.

وتلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن انتحار شاب في منطقة الخامسة.

بدوها انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة الميدانية والوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت مصدر مقرب من أسرة الشاب المنتحر، أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة انفصاله عن حبيبته التي كانت تجمعه بها علاقة قوية، ولم يتمكن من تجاوز هذه الأزمة العاطفية، مما أدى إلى اتخاذه هذا القرار المأساوي.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لكشف المزيد من الليل حول الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.