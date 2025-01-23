بالصور.. وزير التعليم العالي ومحافظ أسوان يفتتحان معرضاً للفنون التشكيلية

بالصور- وضع أكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الوطن في الأقصر احتفالاً

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية والذي يضم 57 عمل فني لطلاب كلية التربية النوعية المُستوحاة من التراث النوبى والطبيعية الأسوانية بمقر المبنى الإدارى لجامعة أسوان بصحارى.

وعقب ذلك شارك محافظ أسوان فى إجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم ( 759 ) الذي عقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي

ورحب الدكتور إسماعيل كمال بانعقاد فعاليات هذا الاجتماع على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية خلال شهر يناير الجارى، والذى شهد ويشهد العديد من الفعاليات والمناسبات الجليلة، والتي من بينها الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تستكمل بإنعقاد هذا المجلس، وبمشاركة كوكبة من العلماء وعلى رأسهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى

وأشاد إسماعيل كمال بالجهود الملموسة لجامعة أسوان باعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسى لنا فى التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية، والتى تشهد كل يوم تطوراً ملحوظاً فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.