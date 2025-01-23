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ضبط 3 أشخاص بتهمة إطلاق الرصاص على قطار خلال مشاجرة ثأرية بقنا

04:02 م الخميس 23 يناير 2025

مشاجرة _ صورة ارشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي :

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار خلال مشاجرة ثأرية على قطار الركاب بناحية قرية السمطا التابعة لمركز دشنا ما أسفر عن إصابة سائق القطار ومساعده بشظايا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة سيد أحمد محمد، 45 عاما، سائق قطار بشظايا في الوجه، ومحمد محسن عبد المحسن، 35 عاما، مساعد سائق القطار، بشظايا في الوجه، جراء إطلاق اعيرة نارية بين عائلتين في دشنا، وتسببت الواقعة فى توقف حركة القطارات.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة قنا قرية السمطا مركز دشنا
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