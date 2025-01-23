إعلان

9 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

02:58 م الخميس 23 يناير 2025

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تعرضت سيارة ربع نقل لحادث انقلاب بوصلة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي.

جرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، و4 مصابين إلى مستشفى القصاصين.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتتولي التحقيقات اللازمة في الحادث.

الإسماعيلية سيارة ربع نقل مدينة التل الكبير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من مشروعات جامعة أسوان

إعلان

إعلان

أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي