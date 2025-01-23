9 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تعرضت سيارة ربع نقل لحادث انقلاب بوصلة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي.

جرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، و4 مصابين إلى مستشفى القصاصين.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتتولي التحقيقات اللازمة في الحادث.