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تخفيضات 30% كل خميس في سوق اليوم الواحد بفاقوس

01:53 م الخميس 23 يناير 2025

سوق اليوم الواحد بفاقوس

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الشرقية - ياسمين عزت :

افتتحت محافظة الشرقية، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بأرض الهابي لاند بمدينة فاقوس، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية والمستمر حتي نهاية اليوم.

أكد المحافظ، أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

وعلى مدار الـ 5 أسابيع الماضية جرى إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق يوم الأحد من كل أسبوع، وسوق اليوم الواحد بمدينتي منيا القمح وبلبيس يوم الأربعاء من كل أسبوع وسوق اليوم الواحد بمدينتي فاقوس وههيا الخميس من كل أسبوع.

سوق اليوم الواحد الشرقية مدينة فاقوس
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