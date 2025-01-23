يصيب الجلد المعرض للشمس.. استئصال ورم سرطاني من وجه مريضة في الإسكندرية – صور

الإسكندرية – محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى الرمد العام بالإسكندرية التابع لوزارة الصحة، في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني من وجه مريضة مسنة، ملتصق بالخلايا القاعدية أسفل الجفن.



وقال الدكتور أحمد خطاب؛ مدير مستشفى الرمد العام إنه جرى استقبال سيدة تبلغ من العمر 76 عاما تعاني من زائدة جلدية متقرحة وبالكشف تبين وجود ورم سرطاني مما يحتاج تدخل جراحي لاستئصاله.

وأضاف أنه جرى تجهيز المريضة وإجراء عملية جراحية تجميلية لإزالة الورم السرطاني بالخلايا القاعدية أسفل الجفن وإعادة بناء سديلة الجفن، وتم تحليل العينة والتأكد من عدم وجود انتشار للورم.

وأشار "خطاب" إلى أن الورم السرطاني بالخلايا القاعدية يُعد أحد أنواع سرطان الجلد الذي يصيب غالبا المناطق المعرضة للشمس من الجلد كالوجه، و عند إصابة أصحاب البشرة الداكنة بسرطان الخلايا القاعدية يظهر عادةً كنتوء بني أو أسود لامع بأطراف ملفوفة.

وأوضح الدكتور عمرو شعراوي؛ أخصائي طب وجراحة العيون؛ أن الجراحة التجميلية أسهمت في استعادة الشكل الطبيعي للمنطقة المصابة، مع تحقيق النتائج العلاجية المطلوبة لإنقاذ حياة المريضة من احتمالية انتشار الورم، فيما أكد على ضرورة الكشف المبكر في حال ظهور أي نتوءات أو زوائد جلدية بشكل مفاجئ.

أجرى الجراحة كل من الدكتور عمرو شعراوي اخصائي طب وجراحة العيون؛ الدكتور عمر حسن نائب طب وجراحة العيون بالمستشفى؛ وفريق التمريض إكرام مصباح ونورهان يحي.

وثمنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جهود الفريق الطبي بمستشفى الرمد العام لتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية.